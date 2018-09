Kein beschleunigtes Verfahren gegen selbsternannte "Bürgerwehr" in Chemnitz

Die Mitglieder einer selbsternannten Chemnitzer "Bürgerwehr" bekommen statt eines beschleunigten Verfahrens einen normalen Strafprozess. Das teilte das Chemnitzer Amtsgericht am Donnerstag mit. Die seit Sonntag bestehende Hauptverhandlungshaft gegen die sechs Beschuldigten sei mit dieser Entscheidung aufgehoben worden. Der zuständige Richter habe ein Schnellverfahren abgelehnt, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Chemnitz am Donnerstag. Der Fall sei zu komplex und daher nicht für ein beschleunigtes Verfahren geeignet. Ein Termin für den Strafprozess gegen die Männer, denen Landfriedensbruch und Körperverletzung vorgeworfen wird, steht noch nicht fest.

Eine 15-köpfige "Bürgerwehr" hatte am 14. September Gäste einer Geburtstagsfeier bedroht und beschimpft. Nach Polizeiangaben kreisten die Männer eine Gruppe aus Deutschen, Iranern und Pakistanern auf der Schlossteichinsel ein und beschimpften die Gruppe mit fremdenfeindlichen Parolen. Ein Iraner wurde durch die Männer mit einem Gegenstand am Kopf verletzt. Der 26-Jährige erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Platzwunde am Kopf. Von einer anderen Gruppe verlangte die "Bürgerwehr", die sich als Bürgerpatrouille ausgegeben hat, die die Polizei unterstützt, die Ausweise zur Kontrolle und nahm Personenkontrollen und Durchsuchungen vor.



Die Polizei hatte noch am Tatabend 15 Männer vorläufig festgenommen. Die jetzt Beschuldigten waren zunächst in Untersuchungshaft gekommen, nach der Entscheidung des Amtsgerichts am Donnerstag wurden sie aber wieder entlassen.