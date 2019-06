Nur 580 Nachwuchswissenschaftler aus der ganzen Welt dürfen in diesem Jahr bei der Lindauer Nobelpreistagung mit 39 Nobeltreisträgern ins Gespräch kommen. Eine Einladung zu diesem exklusiven Kongress erfolgt nur auf Vorschlag von Universitäten und Forschungseinrichtungen aus aller Welt. Die Studenten und Doktoranden reisen aus 89 Ländern an. Auch vier Studenten, die an sächsischen Hochschulen eingeschrieben sind, gehören dazu. Johannes Aprojanz ist einer der Glücklichen. "Ich war ziemlich überrascht, weil ich wusste, dass viele junge Wissenschaftler aus der ganzen Welt teilnehmen wollen. Da ist die Möglichkeit der Teilnahme natürlich eine große Ehre für mich."

Das Treffen der jungen Wissenschaftler findet vom 30. Juni bis zum 5. Juli in Lindau am Bodensee statt. Johannes Aprojanz erhofft sich neben den interessanten Kontakten auch Anregungen für seinen zukünftigen Weg. "Die Frage nach meiner Zukunft werde ich sicher besser beantworten können, wenn ich aus Lindau zurück bin. Mit der Abgabe meiner Dissertation ist erst einmal eine sehr große Last von mir abgefallen. Die Arbeit war sehr intensiv und spannend. Ich habe mir aber noch keine konkreten Gedanken machen können, wie es bei mir in der Zukunft weitergeht. Da erhoffe ich mir in Lindau Anstöße zu bekommen, wie es in der Zukunft mit mir in der Wissenschaft weitergehen wird."