Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat einen neuen Vorstand. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wählte der Aufsichtsrat in seiner ersten konstituierenden Sitzung Romy Polster als Vorsitzende. Weitere Vorstandsmitglieder sind Siegfried Rümmler als ihr Stellvertreter sowie Sportdirektor Armin Causevic und Michael Reichardt, Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH. Der Club arbeitet damit weiter an seiner Neuausrichtung.