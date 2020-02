Der Chemnitzer FC trifft am Montagabend unter Flutlicht auf die Nachwuchsmannschaft des FC Bayern München. Ab 19 Uhr wird es im Stadion an der Gellertstraße ernst. Mit einem Unentschieden gegen den FCB II würde Chemnitz an Viktoria Köln vorbeimarschieren und Rang 16 belegen. Bei einem Heimsieg winkt sogar der 15. Platz, vorbei am 1. FC Magdeburg.