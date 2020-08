CFC Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Klaus Siemon (li) will keinen Insolvenzplan mehr erstellen. Stattdessen erwägt er einen Abschlussbereicht beim Amtsgericht einzureichen.

CFC Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Klaus Siemon (li) will keinen Insolvenzplan mehr erstellen. Stattdessen erwägt er einen Abschlussbereicht beim Amtsgericht einzureichen. Bildrechte: Picture Point

Die Zukunft des Chemnitzer FC ist mehr als unsicher: Insolvenzveralter Klaus Siemon hat mitgeteilt, dass er keinen Insolvenzplan erstellen wird. Stattdessen will er zeitnah einen Schlussbericht beim Amtsgericht einreichen. Würde dieser Bericht akzeptiert, wäre das das Aus für den CFC.

Noch Anfang August galt der Verein nach seiner Spendenkampagne gerettet. Diese hatte vor ihrem Ablauf 450.000 Euro eingebracht, am Ende wurden es sogar 520.000 Euro. Mit diesem Geld sollte Insolvenzverwalter Klaus Siemon einen Insolvenzplan erstellen und damit das Insolvenzverfahren beenden.

Die Rettung scheint jetzt erstmal wieder außer Reichweite. Rein insolvenzrechtlich sind im Moment alle Szenarien möglich. Um Licht in die komplizierte Situation zu bringen, sprach MDR Sport im Osten mit Stephan Madaus, Professor für Insolvenzrecht an der Martin Luther Universität in Halle.