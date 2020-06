Der Chemnitzer FC hat am Freitag sein Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers verloren. Die "Himmelblauen" mussten sich in Unterzahl beim Aufstiegsaspiranten mit 0:3 geschlagen geben. Chemnitz bleibt nach der Niederlage vorerst auf dem 16. Tabellenplatz, kann am Sonntag bei einem Sieg des FSV Zwickau (gegen Ingolstadt) aber auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Würzburg klettert mit dem 17. Saisonsieg zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenrang.