Nordrhein-Westfalen will mit Hilfe Künstlicher Intelligenz aus Sachsen Selbstmorde in Gefängnissen verhindern. Wie das Justizministerium in Düsseldorf mitteilte, wird eine Chemnitzer Firma die Software für das bundesweit einmalige Forschungsprojekt entwickeln. Ein Computerprogramm soll die Bewegungen des Insassen erfassen, analysieren und bei suizidverdächtigen Handlungen Alarm schlagen. In der Pilotphase im kommenden Jahr sollen gefährdete Gefangene entsprechend videoüberwacht werden.