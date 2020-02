Zuerst soll in Chemnitz die Kreuzung Hartmannstraße/Leipziger Straße mit der Brückenstraße und der Theaterstraße verbunden werden, womit wieder ein sogenannter Cityring in Chemnitz entsteht. Die Planer rechnen mit einer Fertigstellung zwischen 2025 und 2027. Später wird die Trasse verlängert und an die stillgelegte Eisenbahnstrecke nach Wittgensdorf angebunden. In zehn Jahren könnte dann nach derzeitiger Planung die 120 Millionen Euro teure Strecke nach Limbach-Oberfrohna fertig sein.



Im Chemnitzer Modell werden aktuell die Städte Stollberg, Burgstädt, Mittweida und Hainichen mit der Chemnitzer Innenstadt verbunden. Ende des Jahres soll der Ausbau der Strecke nach Aue fertig sein.