Mit diesem Zug wurde in Berlin für die Chemnitzer Kulturhaupstadt-Bewerbung getrommelt. Bildrechte: VMS

An diesem Wochenende werben auch Radsportler mit einer Langstreckenfahrt für Chemnitz als Kulturhauptstadt. Bei Gewinn des Titels rechnet die Stadt Chemnitz mit rund zwei Millionen Touristen im Jahr 2025 und steigenden Umsätzen im Einzelhandel. Außerdem würde der Titel Chemnitz und der Region neue positive Energie verleihen, so die offizielle Bewerbungswebsite der Stadt. Aus dem europäischen Kulturförderprogramm "Kreatives Europa" sind 1,5 Millionen Euro für die neue Kulturhauptstadt vorgesehen. Der Freistaat Sachsen will bis zum Jahr 2025 insgesamt 20 Millionen Euro Fördermittel bereitstellen.