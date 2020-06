Die Corona-Ambulanz in der Messe Chemnitz wird Ende Juni geschlossen. Als Grund nannte die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig die geringe Anzahl von Neuinfektionen. Die Tests könnten in Zukunft wieder vom Gesundheitsamt und den Hausärzten durchgeführt werden. Außerhalb der Dienstzeiten sollten sich die Bürger unter der Telefonnummer 116 117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Sollten die Infektionszahlen wieder steigen könne die Ambulanz sehr schnell wieder eingerichtet werden, hieß es aus dem Rathaus weiter.



Die Corona Ambulanz wurde am 17. März eröffnet. Bisher wurden dort rund 3.500 Menschen auf das Coronavirus getestet.