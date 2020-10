Die Chemnitzer Corona-Ambulanz ist umgezogen. Sie ist seit Freitag in einem ehemaligen Baumarkt in der Hermann-Pöge-Straße 6 zu finden. Die neuen Räumlichkeiten sind größer als die alten auf dem Messegelände. Außerdem wird dort mehr Personal beschäftigt sein. Die Kassenärztliche Vereinigung reagiert damit auf den steigenden Bedarf an Covid-19-Testungen.