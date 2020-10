Anna-Louise (Name redaktionell geändert) leidet seit Sonntag unter Halsschmerzen, Husten und erhöhter Temperatur. In Absprache mit der Vertretung ihres Hausarztes wollte sie sich am Montag in der Corona-Ambulanz an der Chemnitzer Messe testen lassen. Im Internet recherchierte sie, wann Menschen mit Symptomen zum Test kommen sollen und fuhr dann zur angegebenen Zeit zur Messe.