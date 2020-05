Nach der Öffnung des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz (smac) am Dienstag ist die Sonderausstellung "Leben am Toten Meer – Archäologie aus dem Heiligen Land" vorerst bis zum 14. Juni 2020 verlängert worden.

Unter dem Motto "Urlaub am Toten Meer in Chemnitz“ können Besucher, die während der Ausgangsbeschränkungen in medizinischen Berufen und Pflegeberufen arbeiten müssen, die Sonderausstellung kostenfrei besuchen.

Die Sonderausstellung "Leben am Toten Meer – Archäologie aus dem Heiligen Land", die seit September 2019 im smac gezeigt wird, präsentiert nach Angaben des Museums weltweit erstmals die archäologischen Zeugnisse rund um das Tote Meer. Anhand von Themenpfaden werde in der Ausstellung gezeigt, dass es seit der Steinzeit immer wieder Menschen in diese unwirtliche Region gezogen habe. Dazu gehören Funde aus der "Cave of the Treasure" und originale Schriftrollenfragmente aus den berühmten Höhlen von Qumran, heißt es in einer Mitteilung des Museums.