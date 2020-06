07.06.2020 | 11:52 Uhr Party in Corona-Zeiten: Chemnitz feiert erste Autodisco

Aufgrund der Coronapandemie sind Clubs und Diskos weiterhin geschlossen. Wer trotzdem nicht auf das Feiern verzichten will, ist am Samstagabend bei der ersten Autodisco in Chemnitz auf seine Kosten gekommen.