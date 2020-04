Ab Mittwoch startet in Chemnitz ein Autokino. Es entsteht erstmals auf dem Parkplatz an der Messe. Damit will das Veranstaltungszentrum C³ gemeinsam mit dem Filmfestival Schlingel, dem Kino Metropol und dem Clubkino Siemar für Unterhaltung mit Abstand in Corona-Zeiten sorgen.