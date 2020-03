13.03.2020 | 17:05 Uhr Niners Chemnitz erwarten hohe finanzielle Einbußen

Geisterspiele oder Spielabsagen haben in den vergangenen Tagen das Geschehen dominiert - auch die Spielpläne der sächsischen Vereine. Betroffen davon sind auch die Basketballer der Niners in Chemnitz. Seit Donnerstag steht fest, dass das Heimspiel am kommenden Dienstag nicht stattfindet. Und es wird auch nicht mehr trainiert. Wie es mit dem Spielbetrieb weitergehen soll, darüber will die 2. Basketball Bundesliga Pro A am Montag entscheiden.