Sachsens Sozialministerin Petra Köpping war am Montag extra zu einem Besuch ins Altenheim gekommen, um das Projekt kennenzulernen. Es sei beispielhaft, so die Ministerin. Für die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen sei es gerade nicht einfach, die Corona-Zeit ohne Kontaktmöglichkeiten durchzustehen. "Deshalb begrüße ich es sehr, wenn die Einrichtungen in eigener Verantwortung Lösungen und Varianten finden, mit denen der Kontakt der Bewohnerinnen und Bewohner zu ihren Familien ermöglicht wird." Es sei vieles möglich, wenn die Hygienevorschriften eingehalten werden. "Die Menschen brauchen auch in dieser Zeit Annehmlichkeiten. Die Möglichkeit, Besuche zu empfangen, gehört dazu."