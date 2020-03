Die Auswirkungen des Corona-Virus treffen die regionale Wirtschaft in ihrer gesamten Breite. Die IHK Chemnitz hat in einer Blitzumfrage 155 Kammer-Betriebe dazu befragt. Etwa 85 Prozent der befragten Unternehmen rechnen in diesem Jahr mit teilweise gravierenden Umsatzrückgängen, 95 Prozent befürchten negative Auswirkungen auf ihre Geschäfte. 22 Prozent der Unternehmer gaben an, akut von Insolvenz bedroht zu sein.