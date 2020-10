In Chemnitz ist am Wochenende der sogenannte Corona-Inzidenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern überschritten worden. Das hat die Stadt am Montag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Demnach liegt der aktuelle Wert bei 53,7. Der Inzidenzwert ist maßgeblich für die Einstufung als Risikogebiet. Chemnitz gilt offiziell aber noch nicht als Risikogebiet.

"Wir haben eine absolut dezentrale Entwicklung hier in Chemnitz", sagt Harald Uerlings, Amtsarzt von Chemnitz. "Wir haben wenige Hotspots durch eine Veranstaltung oder durch eine Einrichtung."

Die Kontaktverfolgung funktioniere derzeit gut in der Stadt. "Ab nächste Woche hilft uns die Bundeswehr mit sechs Soldatinnen und Soldaten", so Uerlings. Ein Kontrollverlust würde Uerlings zufolge rasante Infektionsanstiege zur Folge haben.

Neue Allgemeinverfügung ab Mittwoch

Eine neue Allgemeinverfügung wird derzeit erarbeitet und soll ab Mittwoch in Kraft treten. "Maßnahmen darin sind unter anderem, dass Feiern oder Treffen von Familien oder Freunden im öffentlichen und privaten Bereich auf zehn Personen eingeschränkt werden", sagt Pressesprecher Matthias Nowak. "Es wird ab 22 Uhr bis 5 Uhr morgens eine Sperrstunde geben für Schank- und Speisewirtschaften - mit Alkoholverbot."

Am Montag verkündeten Ordnungsbürgermeister Miko Runkel, Amtsarzt Harald Uerlings und Pressesprecher Matthias Nowak die Pläne für die neue Allgemeinverfügung. Bildrechte: MDR/Michael Langner

Absage des Chemnitzer Weihnachtsmarktes

Die neue Allgemeinverfügung soll auch regeln, dass Sportveranstaltungen grundsätzlich ohne Besucher stattfinden. Andere Veranstaltungen sollen auf 50 Besucher begrenzt werden. Ansammlungen und Veranstaltungen im öffentlichen Raum werden verboten, Feiern dürfen privat oder in Gaststätten nur noch maximal mit zehn Personen erfolgen. Außerdem sollen stärkere Kontrollen der Maßnahmen vorgenommen werden. Den Weihnachtsmarkt müsse die Stadt in diesem Jahr absagen, so Nowak.

Grundsätzlich appelliert die Stadt Chemnitz weiterhin an alle Bürgerinnen und Bürger: Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Maske da aufsetzen, wo es zu eng wird. Und wir hoffen, dass diese Maßnahmen ausreichend sind, um einen weiteren grassierenden Anstieg zu verhindern. Matthias Nowak Pressesprecher der Stadt Chemnitz

Klinikum Chemnitz an der Belastungsgrenze