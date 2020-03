Seit Sonntag gibt es in Sachsen eine Ausgangsbeschränkung aufgrund der Coronakrise. In vielen Städten steht das Leben still, so auch in Chemnitz. Die sonst so belebten Plätzen in der Innenstadt sind menschenleer. Die Polizei und der Ordnungsdienst kontrollieren die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung in der Stadt.