In Sachsen sollen in Zukunft bis zu 13.000 Menschen täglich gegen das Coronavirus geimpft werden. Bei einem Besuch im Chemnitzer Impfzentrum sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping, die genaue Zahl sei aber abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Die Verteilung der Impfdosen werde eine "Mammutaufgabe", die es in dieser Größenordnung noch nicht gegeben habe. Ziel sei, in den kommenden Monaten 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen. "Das wird sich bis zum Ende des Sommers hinziehen", so Köpping.