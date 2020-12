Seine Hausärztin habe sich gut um ihn gekümmert und alle zwei Tage angerufen. Doch etwas gegen die Krankheit tun, konnte auch sie nicht. "Man ist so hilflos", erzählt Fischer. Seine Frau habe ihn gepflegt. Zum Glück habe sie sich damals nicht angesteckt. Allerdings bekam sie dann Mitte Dezember selbst Covid-19. "Zum Glück war der Verlauf nicht ganz so schwer", sagt Fischer.

Bei seiner eigenen Infektion war Fischer vor allem besorgt, viele andere Menschen angesteckt zu haben. "Aber zum Glück haben es weder meine Freunde noch meine Frau bekommen", sagt er. Auch die Physiotherapeutin, bei der er noch kurz vor dem Ausbruch war, hat sich nicht infiziert. "Das ist das heimtückische an dem Virus", sagt Fischer. "Man denkt, man hat es nicht und steckt in der Zeit vielleicht alle an." Es gehe nur mit Kontaktvermeidung. Das zuständige Gesundheitsamt habe sich zwar bei ihm gemeldet, aber nicht nach seinen Kontakten gefragt. Er habe sein Umfeld selbst informiert.