"Robi" führt die Kinder in der Ferienwoche digital durch die Sonderausstellung "MaschinenBoom.". Dabei nimmt er sie jeden Tag in einen anderen Ausstellungsbereich mit und begegnet Ausstellungsstücken, die - so wie er auch - Maschinen sind. Weil in der digitalen Welt fast alles möglich ist, kommt "Robi" dabei ins Gespräch mit den anderen Maschinen. Er wird gemeinsam mit den Kindern lernen, was Maschinen sind, wie sie entstanden und wie und wo sie eingesetzt wurden.

Gemeinsam mit Museumsroboter "Robi" können die Kinder Interessantes über die Maschinen in der Ausstellung lernen. Bildrechte: Industriemuseum Chemnitz/Wolfgang Schmidt