Der Andrang in der Chemnitzer Innenstadt war am Sonnabend überschaubar. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Obwohl die Geschäfte in der Chemnitzer Innenstadt zum letzten Mal vor dem erneuten Lockdown geöffnet hatten, war der Andrang am Sonnabend überschaubar. Wo sich im Vorjahr auf dem Weihnachtsmarkt tausende Menschen durch die Budenreihen drängten, waren am Vormittag wesentlich weniger Menschen unterwegs. Hauptsächlich Paare, ältere und jüngere, Maskenmuffel als absolute Ausnahme - so stellte sich das Bild in der Innnenstadt um den Marktplatz dar. Einige Passanten waren noch auf der Suche nach bestimmten Geschenken, andere wollten noch nach Kleinigkeiten schauen. "Wir haben schon alle Geschenke zusammen, jetzt suchen wir noch nach ein bisschen Weihnachtsschmuck", erzählt eine Frau.