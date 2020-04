Dank regelmäßiger Reparaturen sieht man dem Garnsdorfer Freibad, das immerhin seit 90 Jahren besteht, das Alter nicht an. Nach mehreren Umbauten ist in Lichtenau ein modernes Erlebnisbad entstanden. Aber auch das will unterhalten werden. Hauptamtlseiter Martin Lohse gibt sich zuversichtlich: "Die Arbeiten an der Außenanlage werden wie geplant zu Ende gebracht. Allerdings werden die Becken noch nicht mit Wasser befüllt." Das verursache schließlich Kosten. "Erst wenn wir ein klares Signal aus Dresden bekommen, dass Freibäder wieder öffnen können, beginnen wir damit." Dann würden noch zwei Wochen vergehen, bis die Badegäste in die mit Solarstrom beheizten Becken springen könnten. Rund 100.000 Euro lässt sich Lichtenau sein Freibad im Jahr kosten. Einziger Wermutstropfen ist das geschlossene "Haus des Gastes" am Rande des Schwimmbads. Für die Gaststätte wird seit einem Jahr ein Pächter gesucht.

Die Lichtenauer hoffen, dass bald wieder Leben ins Freibad Garnsdorf einzieht. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich