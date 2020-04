Auf dem Pöhlberg über den Dächern von Annaberg-Buchholz hat auch bei bestem Frühlingswetter am Osterwochenende ungewöhnliche Stille geherrscht. Wo sich sonst die Gäste der Gaststätte und des Hotels Pöhlberg drängen, haben sich nur wenige Ausflügler verirrt. Für Gaston Deckert, den Besitzer der beliebten Ausflugsgaststätte, ist das schon fast bitterer Alltag. "Anfang März ging es los mit den Stornierungen. Hochzeiten, Familien- und Firmenfeiern sind alle abgesagt bis in den Mai hinein." Auch der Abhol- und Lieferservice, den er jetzt anbiete, würde im Höchstfall 15 Prozent des üblichen Umsatzes einbringen.

"Wirtschaftlich ist das nicht, eher eine Selbstberuhigung. Wir zeigen uns und den anderen, dass wir auch jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken wollen", sagt Deckert. In der Gastronomie gäbe es aber keine Rücklagen wie in anderen Unternehmen, dafür aber laufende Kosten, auch wenn der Betrieb ruhe. "Wir brauchen bald klare Regelungen, um planen zu können. Noch hoffe ich auf ein mögliches Geschäft zu Himmelfahrt und Pfingsten." Selbst wenn Deckert wieder in bestimmtem Umfang Gäste empfangen kann, rechnet er mit 50 Prozent Einbußen beim Jahresumsatz. Für die Gastronomie würde eine Mehrwertsteuer-Senkung auf sieben Prozent helfen und die Anhebung des Kurzarbeitergeldes, sagt Deckert.

Die "Badische Weinstube" auf dem Chemnitzer Kaßberg steht vor einem anderen Problem. Hier gibt es kein Speisenangebot, was nach Hause geliefert werden könnte. Hier treffen sich die Gäste normalerweise auf ein Glas Wein am Abend.

Besitzerin Karoline Wagner hatte schon Probleme mit den ersten Einschränkungen für Gastronomiebetriebe. "Erst mussten Gaststätten ja 18 Uhr schließen. Das ist die Zeit, in der wir gewöhnlich öffnen." Trotzdem habe sie wenigstens einen Außer-Haus-Verkauf für Weine, den sie auch online beworben habe. "Die Kunden können ihre Bestellung per Telefon aufgeben und wir stellen den Wein dann zur Abholung bereit." Das Geschäft vor Ostern sei für diese Verhältnisse ganz gut gewesen. "Viele unserer Gäste haben extra bestellt, um uns zu unterstützen. Das hat mich schon gefreut." Ein wirkliches Geschäft sei der Abholservice jedoch nicht. "Wir machen das aber auch, um uns in dieser Zeit in Erinnerung zu bringen", sagt Karoline Wagner. "Auch wenn es sicher in nächster Zeit noch Einschränkungen geben wird, hoffen wir ja alle, dass es bald weitergehen kann."