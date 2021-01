Ein Jahr lang keine Aufträge, jede Menge fertige und aufwendige Projekte gestrichen und ein Ende der Durststrecke ist noch nicht in Sicht. So wie vielen Kulturschaffenden geht es auch dem Helmnot-Theater in Lichtenstein nach fast einem Jahr Corona-Zwangspause. Doch die Kreativen machen aus der Not eine Tugend und entwarfen Ende vergangenen Jahres die Funkelstadt. Aus der Kombination von fehlenden Auftritten und leer stehenden Ladenfestern wurde ein echter Hingucker. 42 Fenster an 15 Standorten sind innerhalb von drei Wochen mithilfe von Theaterrequisiten und Lichtinstallationen liebevoll gestaltet und so regelrecht inszeniert worden.