Der Erzgebirgskreis gilt als einer der Corona-Hotspots in Deutschland. Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz liegt bei 599 (Stand 18. Dezember), die Neuinfekionen lagen am Freitag bei 322 im Landkreis. Stollberg, Marienberg und Aue-Bad Schlema weisen alle 7-Tage-Inzidenzwerte von mehr als 700 pro 100.000 Einwohner aus. In Stollberg stieg der Wert am Montag sogar auf 1.204. Eine Erklärung hat Oberbürgermeister Marcel Schmidt dafür nicht. Auch in den anderen Städten sind die Gründe unklar. In keinem der Orte sind Ausbrüche in Pflegeheimen bekannt, die sonst oft ein hohes Infektionsgeschehen befeuern.