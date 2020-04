In Sachsen gibt es nach Angaben der Landesregierung in 16 Pflegeheimen Bewohner oder Pflegekräfte, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Zuletzt waren im ASB-Pflegeheim in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz 16 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Pflegeheim dort steht ebenso unter Quarantäne wie eine Pflegeeinrichtung in Klein Priebus im Landkreis Görlitz. Dort hatte es am Donnerstag den zweiten Todesfall durch Covid-19 gegeben. Ein 65-jähriger Mann mit Vorerkrankungen starb in einer Klinik. Stark betroffen ist auch ein kleineres Pflegeheim im Raum Hoyerswerda. In der Einrichtung wurden nach Angaben der Behörden mehrere Angestellte und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Der personelle Engpass werde als kritisch bewertet.