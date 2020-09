In der Kindertagesstätte "Zwergenland" in Chemnitz gibt es einen positiven Corona-Fall. Wie Stadtsprecher Matthias Nowak am Sonntag mitteilte, bleibt die Einrichtung im Stadtteil Bernsdorf ab Montag bis auf Weiteres geschlossen. Ob die Covid-19-Erkrankung bei einem Kind oder dem Erziehungspersonal auftrat, konnte Nowak zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das Gesundheitsamt habe Kontaktuntersuchungen und Quarantänemaßnahmen eingeleitet. Am Montag sollen weitere Tests durchgeführt werden, hieß es weiter.