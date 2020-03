Bereits vor einiger Zeit wurden im Klinikum Chemnitz die Arbeitsabläufe an eine zu erwartende hohe Zahl an stationär zu behandelnden Covid-19-Patienten angepasst. Die Zahl der mit Beatmungstechnik ausgestatteten Intensivbetten wurde auf 112 erhöht. Dazu kommen 33 weitere bisherige Überwachungsplätze, die kurzfristig als Beatmungsbetten umgestaltet werden können.

Am Standort Küchwald sind zwei isolierte Häuser auf die Aufnahme von Covid-19-Patienten vorbereitet worden. In weiteren Häusern sind spezielle Stationen eingerichtet worden. Kliniksprecher Arndt Hellmann verwies in einer heute veröffentlichten Mitteilung mit Stolz darauf, dass in der aktuellen schwierigen Situation eine großartige Hilfsbereitschaft zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Hilfskräften zu spüren sei. Ärzte aus Bereichen des Klinikums, die momentan nicht ihren spezialisierten medizinischen Aufgaben nachkommen können, seien in einem Mitarbeiter-Pool zusammengefasst worden, um zusätzliche Aufgaben bewältigen zu können.