Der Eröffnungstermin der Landesausstellung "500 Jahre Industriekultur in Sachsen" ist abgesagt worden. Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklung könne an der ursprünglich geplanten Laufzeit nicht mehr festgehalten werden, heißt es in einer Mitteilung des sächsischen Kulturministeriums. Eigentlich sollte die Schau am 25. April in Zwickau beginnen.