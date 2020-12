Bedingt durch die Corona-Pandemie ist in diesem Advent vieles anders. Normalerweise veranstaltet das Stadtteilmanagement Chemnitz Süd zusammen mit Begegnungsstätten, Vereinen und sozialen Projekten einen "Markt der Möglichkeiten" im Vita-Center, bei dem sich alle präsentieren können.

"Dieses Jahr haben wir uns relativ früh gefragt, was wir stattdessen machen können", erzählt Stadtteilmanager Thomas Rosner. Schnell war die Idee eines lebendigen Adventskalenders geboren. Täglich öffnet sich im ehemaligen Heckert-Gebiet ein Türchen. "Die Einrichtungen aus unseren Stadtteilen wollen mit ihren Besuchern und den Bewohnern trotz Abstand in Kontakt bleiben und haben sich für jeden Tag eine Kleinigkeit einfallen lassen", so Rosner.