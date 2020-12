Im Lockdown würden viele Menschen lieber ihren lokalen Laden an der Ecke unterstützen, als die großen Internetversandhändler. Mit der Internetseite "Local Heroes Chemnitz" will die Unternehmerin Susan Strebe in der Corona-Pandemie Onlineangebote von Chemnitzer Händlern und Gaststätten bündeln. Auf einen Blick erfährt der Nutzer, welches Lokal Essen zum Abholen anbietet und welcher Händler einen Onlineshop betreibt.