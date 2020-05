Abstand halten! In Markersdorf am Ende des Chemnitztalweges war das kein Problem.

Abstand halten! In Markersdorf am Ende des Chemnitztalweges war das kein Problem.

Abstand halten! In Markersdorf am Ende des Chemnitztalweges war das kein Problem. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Damit der Himmelfahrtstag kein Himmelfahrtskommando für Gäste und Gastronomen wird, sollten auch am Feiertag die Corona-Regeln eingehalten werden. Entlang des Chemnitztal-Radweges zwischen Chemnitz und Markersdorf war das auch zu spüren. Viele Väter hatten ihre Familien mitgenommen zum Vatertagsausflug. Die Gaststätten und Biergärten an der 16 Kilometer langen Strecke waren dicht umlagert. Beim Anstehen nach Bier und Bratwurst wurde aber auf den nötigen Abstand geachtet. Erster Stopp: Markersdorf.

Die Chemnitztalbahn in Markersdorf ist auch am Feiertag im 30-Minuten-Takt unterwegs. Auch hier sind die Vorschriften streng. Nur neun Fahrgäste statt der möglichen 18 durften mitfahren. Vereinsmitglied Martin Bauch verrät, dass für die kleine Museumsbahn die gleichen Auflagen wie für Museen gelten.

Der Schaustellerverband arbeite bereits an entsprechenden Hygienekonzepten. Aber niemand wisse, wann es wieder Volksfeste in der gewohnten Form geben werde. "Ich war noch nie auf Hilfe vom Staat angewiesen. Die Situation ist jetzt schon bitter." Weiter geht es von Markersdorf aus zur Höllmühle.

Ein anderes Bild bietet sich dem Himmelfahrtsausflügler an der Höllmühle. Die beliebte Ausflugsgaststätte bei Penig ist samt Biergarten geschlossen. Besitzer Gerd Richter hat Vorsorge getroffen: "An normalen Tagen kann ich die Gäste, die als Familie zusammengehören, einzeln platzieren. Am Vatertag ist das unmöglich." Also hat er nur einen Kioskverkauf eingerichtet und auch die Bänke entfernt.