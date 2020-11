Die Corona-Pandemie hat in Chemnitz mehr Tote gefordert als bislang in den Statistiken ausgewiesen. Anstatt der 19 bislang gemeldeten soll es bereits mehr als 40 Opfer geben. Sozialbürgermeister Ralph Burghart begründet das mit Versäumnissen im städtischen Gesundheitsamt. In der Zeit vom 9. bis 16. November seien die insgesamt 24 Todesfälle nicht an das RKI weitergeleitet worden.