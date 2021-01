Nachdem die ersten Impfungen in Sachsen langsam anliefen, sind in den vergangenen beiden Tagen rund 5.900 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Doch auch dabei lief nicht alles reibungslos. Ein besonderes Problem offenbarte sich am Montag in der Seniorenresidenz Alexa in Chemnitz.

Antje Hillinger, die Leiterin der Einrichtung, wollte schnellstmöglich ihre Bewohnerinnen und Bewohner und auch auch die Mitarbeitenden durch Impfungen schützen. "Ich bekam eine E-Mail mit einem Fragebogen, den ich vollständig ausgefüllt habe", erzählt sie. Sie gab an, wie viele Bewohner und Mitarbeiter geimpft werden sollten und dass der benannte Termin am 4. Januar passend sei. "Und eine Frage war, ob ein Arzt zur Verfügung steht", so Hillinger. Dies habe sie verneint.

Impfteam ohne Arzt

Auf ihre E-Mail erhielt sie auch nach mehreren Nachfragen keine Antwort. "Wir haben uns dann einfach vorbereitet und alle Einverständniserklärungen bereitgehalten", erzählt sie. "Und dann haben wir abgewartet, ob am Montag jemand kommt oder nicht." Punkt 9 Uhr kam das mobile Impfteam bei der Seniorenresidenz an.

Es war alles perfekt vorbereitet. Die Papiere waren da und die Anzahl der Impfdosen stimmte. Das einzige Problem: Es waren weder ein Arzt noch ein medizinisch-technischer Assistent da. Antje Hillinger Leiterin der Seniorenresidenz Alexa in Chemnitz