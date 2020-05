In der Sonderschau "Mein Museum der Träume" im Tietz werden futuristische Objekte gezeigt, die in der Projektwerkstatt Mitmach_X "Versteinerter Wald, versteinerte Welt" entstanden sind. In Zusammenarbeit mit dem Stadtlabor "Mitmach_X" hatten Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren in den Winterferien an der Fragestellung gearbeitet, was zukünftige Wissenschaftler von uns fänden, würde morgen unsere Welt versteinern. Dafür wurden einzigartige Chemnitzer Fossilien entworfen.