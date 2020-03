Wir arbeiten an Publikationen, zu denen wir sonst nicht so schnell gekommen wären. Wir arbeiten konkret an zwei Veröffentlichungen über den Vulkanit-Komplex nahe Chemnitz und über die Forschungen in Chemnitz in den letzten zwölf Jahren. Dabei geht es um die Ausgrabungen. Andererseits arbeiten wir auch konzeptionell an unserer neuen Dauerausstellung. Da gibt es sehr viel an Recherchen und an Sammlungsarbeit zu tun. Wir können eigentlich im Moment gar nicht aufschauen.