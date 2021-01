Die Basketball-Bundesliga-Partie Niners Chemnitz gegen die Braunschweiger Löwen fällt wegen eines bestätigten Corona-Falls bei den Niedersachsen aus. Das Spiel sollte am Sonntag stattfinden. Am Neujahrstag sagten die Chemnitzer die Ansetzung ab, weil sich das Braunschweiger Team nach einer Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes in Quarantäne befindet.