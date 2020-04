20.04.2020 | 20:32 Uhr Massiver Polizeieinsatz bei "Pro Chemnitz"-Kundgebung

Wochenlang hatte das Coronavirus Demonstrationen und Kundgebungen in Sachsen ausgebremst. An diesem Montag nun wollten sich die Pegida-Bewegung in Dresden und "Pro Chemnitz" in Chemnitz die gelockerten Regelungen zunutze machen und luden zu Kundgebungen ein. Diese wurden - mit Auflagen - genehmigt. Während in Dresden die Lage relativ ruhig blieb, schritt die Polizei in Chemnitz massiv ein.