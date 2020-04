Gehörlose wiederum stellt vor allem die Mundschutzpflicht vor Herausforderungen. "Hörgeschädigte sind auf das Mundbild angewiesen, um Wörter absehen zu können", erklärt Karola Tiffe-Mey, Leiterin des Gehörlosenzentrums Chemnitz . "Kommunikation mit Mundschutz ist also erschwert."

Die Mundschutzpflicht ist noch sehr neu und eine Lösung für die Problematik gibt es bisher nicht. In Amerika gebe es Masken mit Plexiglaseinsatz. Diese seien aber nicht lieferbar, beschlagen beim Sprechen und es sei illusorisch, dass jeder Verkäufer eine habe, so Tiffe-Mey. Eine andere Variante wären Plexiglasvisiere für Verkäufer, so dass diese ohne Mundschutz arbeiten könnten.