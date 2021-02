Ähnliches berichtet auch Matthias Lindner, Kapitän der Heilsarmee in Chemnitz. Seit November 2020 ist sein Team einmal in der Woche mit einem mobilen Einsatzwagen im Chemnitzer Stadtteil Hutholz unterwegs. "Es gibt viele Leute, die uns brauchen, aber nicht nur die klassischen Obdachlosen", erzählt er. Neben einer heißen Suppe und Kaffee verteilt das Team auch haltbare Lebensmittel. Die Menschen seien sehr froh und dankbar. "Sie freuen sich, dass wir in ihren Stadtteil kommen", sagt Lindner. "Sie sagen: 'Es ist schön, dass ihr uns hier draußen nicht vergesst.'" Im Moment laufen Planungen für weitere Standorte des mobilen Einsatzwagens in den Außenbezirken von Chemnitz.

Gabenzaun wird gut genutzt

Das Team des AJZ Streetwork versucht auch im Lockdown den Kontakt zu den Obdachlosen weiter aufrechtzuerhalten. "Der direkt Kontakt fällt weg und damit auch die sozialen Beziehungen", erzählt Streetworker Frank Rothe. Um zu helfen, bestücken sie zum Beispiel auch den Gabenzaun am Bahnhof. In einem "Fairteiler", einem Schrank an der Bahnhofstraße, können Essen und Dinge des täglichen Bedarfs abgelegt werden. Außerdem können an einem Bauzaun Dinge gut verpackt angehängt werden. "Es geht vor allem um Hygieneartikel", sagt Rothe. "Und die sind auch immer schnell weg. Es gibt viele Bedürftige, nicht nur Obdachlose, die es nötig haben." Im Tagestreff "Haltestelle" können sich zurzeit nur acht Personen gleichzeitig aufhalten. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Auch der Tagestreff "Haltestelle" versucht möglichst vielen Menschen ein Hilfsangebot zu machen. "Wir haben zur Zeit acht Einzeltische, an denen sich die Menschen unbegrenzt aufhalten können", sagt Sozialarbeiter Michael Richter. Normalerweise sind es 30 bis 35 Frauen und Männer zur gleichen Zeit, so die Stadt Chemnitz. Um mehr Menschen vor allem mit einem warmen Mittagessen zu versorgen, gibt es im Februar noch einen zweiten Tagestreff für zehn Personen. "Durch die Kälte kommen mehr Menschen zum Aufwärmen und wir wollen nicht so viele wegschicken", sagt Richter.

Gibt es eine offene Obdachlosenszene in Chemnitz?

Offene Obdachlosigkeit Unter diesem Begriff verstehen Obdachlosenhelfende eine Art der Obdachlosigkeit, bei der Menschen draußen auf der Straße schlafen und keine Notunterkünfte oder Ähnliches nutzen.

Zur Frage, ob es in Chemnitz eine offene Obdachlosenszene gibt, gehen die Meinungen bei den Hilfseinrichtungen auseinander. "Eine klassische offene Obdachlosenszene ist in Chemnitz nicht bekannt", teilt die Stadt Chemnitz auf Anfrage mit. "Es gibt vereinzelte Menschen, die das klassische Hilfesystem nicht nachfragen. Die Gründe hierfür sind genau so vielfältig, wie individuell." Streetworker Rothe sieht das ähnlich. "Es gibt nur sehr selten jemanden, der in einem Hauseingang schläft", sagt er. Sein Team ist im Zentrum, auf dem Sonnenberg und in Gablenz unterwegs.