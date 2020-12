Online-Vorlesungen Wie Studierende den Studienbeginn in der Corona-Pandemie erleben

Wer ein Studium beginnt, beschäftigt sich meist mit Fragen wie "Wo auf dem Campus finden meine Vorlesungen statt?". In diesem Jahr müssen sich die Studienanfänger vor allem damit auseinandersetzen, wie sie auch digital ihr Studium in den Griff bekommen und ihre Kommilitonen kennenlernen. Johanna, Studienanfängerin an der Hochschule Mittweida und Sarah Seidel und Mike Herrmann, die beide an der TU Chemnitz ein Studium begonnen haben, erzählen von ihrer Situation.