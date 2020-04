Ein Statement in Rot-Weiß: Mit Toiletten-Papier will Lisa Diehl für Erleichterung im Notfall sorgen.

Ein Statement in Rot-Weiß: Mit Toiletten-Papier will Lisa Diehl für Erleichterung im Notfall sorgen. Bildrechte: Atelier unterm Birnbaum/Lisa Diehl

Seit Montag hat anderes wertvolles Papier in der Telefonzelle Einzug gehalten: Klopapier. Im Supermarkt knapp, in der Waldenburger Telefonzelle reichlich vorhanden. Etwa 100 Rollen Toilettenpapier stapeln sich jetzt dort und können im Notfall für kleines Geld gekauft werden - 30 Cent pro Rolle. Lisa Diehl kam die Idee für Papiertausch im Häuschen schon zu Beginn der Coronavirus-Pandemie.

Lisa Diehl will ihre Aktion auch als Kunstprojekt verstanden wissen und kritisiert den Eigensinn mancher Hamsterkäufer mitten in der Krise: "Wir hoffen auf ein solidarisches Miteinander . Die Aktion ist gemeinschaftlich gedacht, aber auch künstlerisch."

Auch bei ihrer Arbeit hat die Waldenburgerin die Themen Nachhaltigkeit und Solidarität im Blick. In ihrem Atelier fertigt sie zum Beispiel aus alten Jeans neue Taschen. Aus alt mach Neu - auf Englisch: Upcycling. Lisa Diehl stört, dass zu viele Textilien zu viel zu geringen Preisen gekauft werden. "Das geschieht aber nur, weil in großen Konzernen Billigarbeit, Kinderarbeit und Umweltverschmutzung stattfindet. Ich will die aus der Mode gekommenen Jeans nachhaltig weiterverarbeiten." So lande die Arbeit von vielen einzelnen Billiglöhnern nicht in der Tonne. "Ich versuche, wenigstens einen Teil zu retten, indem ich sie als neue Produkte aufwerte, in Form einer Tasche zum Beispiel."