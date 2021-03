In den kommenden Wochen will die Stadt Chemnitz für ihren Weg aus dem Lockdown mehrere Apps testen. Mit den Apps sollen negativ getestete Personen Geschäfte betreten und Veranstaltungen überhaupt besuchen können. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass in der Testphase mit mehreren Partnern die gesamte "Prozesskette" geprüft werden solle.