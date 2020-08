In Chemnitz können sich seit Montag auch Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Für Einreisende aus Risiko-Gebieten gilt bereits seit Sonnabend eine Testpflicht. Rathaussprecher Matthias Nowak schätzte das Testaufkommen im Vorfeld als gering ein. Bei Bedarf könnten die Kapazitäten jederzeit ausgeweitet werden, so Nowak.

"Die Reiserückkehrer sind ja so und so schon verpflichtet, sich spätestens 72 Stunden nach ihrer Rückkehr, wenn sie in einem Risikogebiet waren, beim Gesundheitsamt zu melden und dann wird das weitere Vorgehen und die Testung mit den Menschen besprochen", sagt er. Der Nachweis wäre dazu relativ einfach. Ein Stempel im Reisepass oder eine Hotel- oder Tankquittung aus dem Urlaub sollten zum Termin beim Gesundheitsampt mitgebracht werden. "Gegebenenfalls kommt das Gesundheitsamt, wenn jemand symptomatisch ist, auch nach Hause", sagt Nowak.