Bei der zur Tönnies-Gruppe gehörenden Lutz Fleischwaren GmbH in Chemnitz sollen umfangreiche Corona-Tests durchgeführt werden. Wie die Stadtverwaltung Chemnitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, will die Leitung des Werkes vor allem symptomatische Mitarbeiter und Reiserückkehrer untersuchen. Das Gesundheitsamt begrüßt diese Entscheidung.

Am Produktionsstandort Chemnitz arbeiten Tönnies zufolge rund 160 Menschen, 70 von ihnen haben einen Werkvertrag. Sie kommen nach Unternehmensangaben vor allem aus Rumänien. In dem Werk werden Brühwurst-Produkte hergestellt.

Die Tönnies-Gruppe war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nachdem es in einem Betrieb in Rheda-Wiedenbrück einen massiven Corona-Ausbruch gegeben hatte. Mehr als 1.550 Menschen sind in diesem Zusammenhang bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden.