16 Traktoren haben sich am Sonntag in der Dämmerung auf den Weg vom erzgebirgischen Oelsnitz durch den Landkreis Erzgebirge gemacht. Ziel war es, den Einwohnern von Pflegeeinrichtungen Sanitärartikel, wie Masken und Handschuhe, aber auch Licht zu bringen. Das sei ebenso wichtig, sagt Organisatorin Maria Pape vom Landwirtschaftsbetrieb Carsten Schulze. "Ich hoffe, dass wir den Menschen mit unseren geschmückten und beleuchteten Traktoren eine Freude bringen können." Die Pflegeeinrichtungen in den Gemeinden, die von der Traktorenkolonne angefahren wurden, seien im Vorfeld informiert worden und hätten sich riesig über die Aktion gefreut.