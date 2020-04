Im Anschluss an die "Pro Chemnitz"-Demonstration am Montagabend hat es einen Polizeieinsatz gegeben. Dabei wurde eine Ansammlung von neun Personen aufgelöst. Diese hatten sich vor dem Büro von Martin Kohlmann, dem Vorsitzenden der Stadtratsfraktion "Pro Chemnitz", in der Innenstadt versammelt.